Lors d’un entre­tien accordé à l’AFP, avant le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6 au 13 avril), Casper Ruud est revenu sur les suspen­sion pour dopage (suite à des conta­mi­na­tions consi­dé­rées comme « invo­lon­taires ») de Jannik Sinner et d’Iga Swiatek.

« C’est dommage que deux affaires très rares impliquent les meilleurs joueurs masculin et féminin au même moment. Ça ne donne pas néces­sai­re­ment une bonne image du tennis. Mais quand on s’y inté­resse de plus près, ces deux affaires montrent juste qu’un joueur de tennis est assez exposé à des circons­tances malchan­ceuses », a déclaré le 6e joueur mondial dans des propos relayés par Eurosport.