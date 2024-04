Interrogé sur le court après sa très belle victoire face à Novak Djokovic en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce samedi, sa première face au numéro 1 mondial, Casper Ruud avait encore un peu de mal à réaliser.

« Je ne sais pas comment j’ai fait, je n’ai pas vrai­ment la réponse. Pour l’ins­tant, je suis juste très heureux, c’est un jour dont je vais me souvenir pendant très long­temps. Battre le numéro 1 mondial, c’est quelque chose que je n’avais encore jamais fait. Je suis très, très heureux et je suis même encore un peu en état de choc actuel­le­ment. J’étais devant dans le troi­sième set, il est revenu, et on sait à quel point il est bon sous pression. »