Casper Ruud a évité le piège Corentin Moutet.

Opposé au joueur fran­çais, ce mercredi, à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Norvégien, qui s’est un peu fait peur alors que son adver­saire servait pour le gain du premier set, a fina­le­ment fait parler sa soli­dité et, surtout, une certaine agres­si­vité avec une victoire en deux manches : 7–5, 6–3, en 1h45.

C’est notam­ment sur cette fameuse agres­si­vité, qui n’est pas inée chez lui, qu’il a tenu à insister lors de la tradi­tion­nelle inter­view d’après match sur le court.

« Sur terre battue, je me sens bien sûr à l’aise, mais il faut toujours un petit plus… quelques jours de match supplé­men­taires pour être vrai­ment dans le coup. Mais j’essaie de jouer de manière offen­sive. Il y aura aussi un peu plus de fautes directes, je pense. Et je l’accepte. Mais je veux montrer que je ne suis pas juste un pous­seur de balle, que je ne suis pas ce joueur qui se contente de renvoyer la balle. Je veux être présent dès main­te­nant sur cette saison sur terre battue, passer à la vitesse supé­rieure et jouer de manière agres­sive avec mon coup droit, comme je l’ai fait lorsque j’ai donné le meilleur de moi‐même sur cette surface. C’est en quelque sorte l’objectif pour ce tournoi et pour toute la saison sur terre battue », a déclaré celui qui sera opposé à Félix Auger‐Aliassime pour une place en quarts de finale.