Casper Ruud a évité le piège Corentin Moutet.
Opposé au joueur français, ce mercredi, à l’occasion du deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Norvégien, qui s’est un peu fait peur alors que son adversaire servait pour le gain du premier set, a finalement fait parler sa solidité et, surtout, une certaine agressivité avec une victoire en deux manches : 7–5, 6–3, en 1h45.
C’est notamment sur cette fameuse agressivité, qui n’est pas inée chez lui, qu’il a tenu à insister lors de la traditionnelle interview d’après match sur le court.
“I want to show that I’m not just a pusher” 😅@CasperRuud98 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Azemb3x8tV— Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2026
« Sur terre battue, je me sens bien sûr à l’aise, mais il faut toujours un petit plus… quelques jours de match supplémentaires pour être vraiment dans le coup. Mais j’essaie de jouer de manière offensive. Il y aura aussi un peu plus de fautes directes, je pense. Et je l’accepte. Mais je veux montrer que je ne suis pas juste un pousseur de balle, que je ne suis pas ce joueur qui se contente de renvoyer la balle. Je veux être présent dès maintenant sur cette saison sur terre battue, passer à la vitesse supérieure et jouer de manière agressive avec mon coup droit, comme je l’ai fait lorsque j’ai donné le meilleur de moi‐même sur cette surface. C’est en quelque sorte l’objectif pour ce tournoi et pour toute la saison sur terre battue », a déclaré celui qui sera opposé à Félix Auger‐Aliassime pour une place en quarts de finale.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 18:24