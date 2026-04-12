Bien que leur rivalité ne cesse de grandir, qu’ils dominent le tennis mondial et qu’ils se soient déjà affrontés 17 fois, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entretiennent d’excellents rapports et se respectent énormément.
Alors qu’il venait de s’incliner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et de céder sa place de numéro 1 mondial, l’Espagnol a affiché un large sourire au moment de saluer son adversaire au filet.
Alcaraz : « Dur, gazon, terre battue… Super boulot, mec… félicitations. »
Sinner : « Toujours un plaisir. Merci »
These two 🥹🤝@carlosalcaraz @janniksin #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/o1FKxFzo7L— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
La classe.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 18:32