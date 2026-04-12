Bien que leur riva­lité ne cesse de grandir, qu’ils dominent le tennis mondial et qu’ils se soient déjà affrontés 17 fois, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entre­tiennent d’excellents rapports et se respectent énormément.

Alors qu’il venait de s’incliner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et de céder sa place de numéro 1 mondial, l’Espagnol a affiché un large sourire au moment de saluer son adver­saire au filet.

Alcaraz : « Dur, gazon, terre battue… Super boulot, mec… félicitations. »

Sinner : « Toujours un plaisir. Merci »

La classe.