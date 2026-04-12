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Ce que se sont dit Alcaraz et Sinner lors de la poignée de main au filet

Par
Baptiste Mulatier
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Bien que leur riva­lité ne cesse de grandir, qu’ils dominent le tennis mondial et qu’ils se soient déjà affrontés 17 fois, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entre­tiennent d’excellents rapports et se respectent énormément.

Alors qu’il venait de s’incliner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et de céder sa place de numéro 1 mondial, l’Espagnol a affiché un large sourire au moment de saluer son adver­saire au filet.

Alcaraz : « Dur, gazon, terre battue… Super boulot, mec… félicitations. »

Sinner : « Toujours un plaisir. Merci »

La classe.

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 18:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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