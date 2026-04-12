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« Cette finale entre Alcaraz et Sinner ne restera pas dans les annales. Il y avait du vent, certes, mais ce n’était pas non plus la tempête », lâche Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Le vent souf­flait fort ce dimanche à Monte‐Carlo, où Jannik Sinner a su mieux s’adapter pour battre Carlos Alcaraz et récu­pérer la place de numéro 1 mondial.

Si l’enjeu était immense, avec une finale oppo­sant pour la première fois en 2026 les deux meilleurs joueurs du monde, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a visi­ble­ment pas été séduit par le spec­tacle proposé.

« De leurs 17 duels, cette finale ne restera pas dans les annales. Que de fautes. Le vent certes, mais ce n’était pas non plus la tempête. On retiendra que Sinner a été le plus convaincu de sa victoire. Son premier titre à Monte‐Carlo, son quatrième Masters 1000 d’affilée (Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo). Et numéro 1 de nouveau. Très fort. »

A noter que Carlos Alcaraz garde toujours l’avan­tage dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner (10−7).

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 19:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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