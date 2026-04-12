Le vent soufflait fort ce dimanche à Monte‐Carlo, où Jannik Sinner a su mieux s’adapter pour battre Carlos Alcaraz et récupérer la place de numéro 1 mondial.
Si l’enjeu était immense, avec une finale opposant pour la première fois en 2026 les deux meilleurs joueurs du monde, le journaliste Benoît Maylin n’a visiblement pas été séduit par le spectacle proposé.
« De leurs 17 duels, cette finale ne restera pas dans les annales. Que de fautes. Le vent certes, mais ce n’était pas non plus la tempête. On retiendra que Sinner a été le plus convaincu de sa victoire. Son premier titre à Monte‐Carlo, son quatrième Masters 1000 d’affilée (Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo). Et numéro 1 de nouveau. Très fort. »
🏆 De leurs 17 duels, cette finale ne restera pas dans les annales.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 12, 2026
Que de fautes.
Le vent certes, mais ce n’était pas non plus la tempête.
On retiendra que Sinner a été le plus convaincu de sa victoire.
Son 1er Monte‐Carlo
Son 4e 1000 d’affilée
Et n°1 de nouveau
Très fort 👏 pic.twitter.com/JfY5Dnc9IK
A noter que Carlos Alcaraz garde toujours l’avantage dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner (10−7).
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 19:11