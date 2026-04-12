Le vent souf­flait fort ce dimanche à Monte‐Carlo, où Jannik Sinner a su mieux s’adapter pour battre Carlos Alcaraz et récu­pérer la place de numéro 1 mondial.

Si l’enjeu était immense, avec une finale oppo­sant pour la première fois en 2026 les deux meilleurs joueurs du monde, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a visi­ble­ment pas été séduit par le spec­tacle proposé.

« De leurs 17 duels, cette finale ne restera pas dans les annales. Que de fautes. Le vent certes, mais ce n’était pas non plus la tempête. On retiendra que Sinner a été le plus convaincu de sa victoire. Son premier titre à Monte‐Carlo, son quatrième Masters 1000 d’affilée (Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo). Et numéro 1 de nouveau. Très fort. »

🏆 De leurs 17 duels, cette finale ne restera pas dans les annales.

Que de fautes.

Le vent certes, mais ce n’était pas non plus la tempête.



On retiendra que Sinner a été le plus convaincu de sa victoire.



Son 1er Monte‐Carlo

Son 4e 1000 d’affilée

Et n°1 de nouveau



Très fort 👏 pic.twitter.com/JfY5Dnc9IK — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 12, 2026

A noter que Carlos Alcaraz garde toujours l’avan­tage dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner (10−7).