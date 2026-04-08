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Corentin Moutet : « Sur cette surface, il y a quand même plus de temps. On glisse. C’est plus facile d’avoir des sensa­tions. On joue plus de balles… »

Par
Laurent Trupiano
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Corentin Moutet va affronter Casper Ruud ce mercredi. S’il réédite son match d’hier, il risque de lui poser des vrais problèmes. Programmé sur le court des Princes, l’am­biance pour­rait vite devenir folle. En atten­dant, le Parisien s’est confié auprès de nos collègues de l’Equipe.

« Sur terre battue, il faut se battre pour gagner le point à chaque fois. Surtout contre quel­qu’un comme lui qui se déplace super bien, qui défend bien. À Marrakech, les condi­tions étaient diffé­rentes, contre un très bon adver­saire. J’ai trouvé plus de longueur aujourd’hui (mardi). J’ai été plus agressif. J’ai mieux servi aussi. Je suis content de passer sur terre battue cette saison. Je n’ai pas fait un bon début d’année sur dur, pas celui espéré. Retrouver la terre, c’est bien pour un peu casser ce cycle et en commencer un nouveau. Sur cette surface, il y a quand même plus de temps. On glisse. C’est plus facile d’avoir des sensa­tions. On joue plus de balles… »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 10:15

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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