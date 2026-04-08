Corentin Moutet va affronter Casper Ruud ce mercredi. S’il réédite son match d’hier, il risque de lui poser des vrais problèmes. Programmé sur le court des Princes, l’am­biance pour­rait vite devenir folle. En atten­dant, le Parisien s’est confié auprès de nos collègues de l’Equipe.

« Sur terre battue, il faut se battre pour gagner le point à chaque fois. Surtout contre quel­qu’un comme lui qui se déplace super bien, qui défend bien. À Marrakech, les condi­tions étaient diffé­rentes, contre un très bon adver­saire. J’ai trouvé plus de longueur aujourd’hui (mardi). J’ai été plus agressif. J’ai mieux servi aussi. Je suis content de passer sur terre battue cette saison. Je n’ai pas fait un bon début d’année sur dur, pas celui espéré. Retrouver la terre, c’est bien pour un peu casser ce cycle et en commencer un nouveau. Sur cette surface, il y a quand même plus de temps. On glisse. C’est plus facile d’avoir des sensa­tions. On joue plus de balles… »