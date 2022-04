Le Masters 1000 de Monte‐Carlo, sans aucun doute l’un des plus beaux tour­nois du monde, débu­tera ce dimanche avec quatre rencontres à l’af­fiche. À partir de 13 heures, Alejandro Davidovich Fokina affron­tera pour la première fois Marcos Giron. Aux alen­tours de 15 heures, Grigor Dimitrov retrou­vera Nikoloz Basilashvili et Lloyd Harris affron­tera Marton Fucsovics. Enfin, en dernière rota­tion, un duel 100% Serbe entre Dusan Lajovic, fina­liste en Principauté en 2019, et Filip Krajinovic aura lieu sur le central. Vivement 13 heures !