De passage en confé­rence de presse après sa victoire assez mouve­mentée face à Gaël Monfils, match pendant lequel il s’est passa­ble­ment énervé, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur Karen Khachanov, son compa­triote et adver­saire ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et alors que les deux joueurs se connaissent très bien et se côtoient depuis leur plus jeune âge, Daniil s’est souvenu de quelques coups de sang mémorables.

« Pour parler de l’énervement, quand j’étais plus jeune, je n’aimais pas jouer contre lui. Maintenant, ce n’est plus la ques­tion d’aimer ou pas jouer contre quelqu’un. J’ai perdu deux fois contre lui, je ne sais plus (une fois en réalité, 4–1 pour Medvedev). À un moment donné, quand on avait 9–10 ans, il était meilleur que moi, alors je deve­nais fou. Ça m’énervait beau­coup, je rece­vais des aver­tis­se­ments, parce que je ne me contrô­lais pas suffi­sam­ment. Ce sont des souve­nirs de grands éner­ve­ments. Je suis sûr qu’il s’en souvient, car il est plus calme que moi. Karen me regar­dait avec des yeux comme ça… Chaque fois que quelqu’un de calme me regarde, il a l’air surpris. Nous avons grandi et nous pouvons main­te­nant en rire. Ce sera un gros match. Sur terre battue, il peut très bien jouer et être très dange­reux. J’ai bien joué aujourd’hui (mercredi), je veux conti­nuer comme ça. Si je veux aller loin dans ces tour­nois, je dois battre les plus forts. »