Interrogé par nos confrères russes de Bolshe ! après sa cuisante défaite face à Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, sans aucun doute la pire de sa carrière (6−0, 6–0 en 50 minutes de jeu), Daniil Medvedev a fait part d’une certaine incompréhension concernant cette prestation catastrophique.
« Comme toutes les années, les séances d’entraînement sur terre battue n’étaient pas les meilleures mais je ne m’attendais pas non plus à perdre deux fois 6–0. Donc je ne comprends pas vraiment ce qu’il s’est passé. Je n’arrivais tout simplement pas à attaquer ni à jouer, même au service alors que je servais plutôt bien à l’entraînement. Donc on ne sait pas vraiment ce qu’il s’est passé. Je ne savais pas vraiment quoi faire, c’était difficile, car en principe j’arrive à mettre deux fois de suite la balle dans le court. Car même si vous n’arrivez pas à attaquer, vous pouvez toujours défendre et faire jouer, mais je n’y arrivais tout simplement pas. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de trop analyser une telle défaite, ce n’est pas comme si j’avais perdu 6–3, 6–3 et que j’essayais de comprendre ce que j’aurais pu améliorer. Là, ce n’est pas le cas. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 17:50