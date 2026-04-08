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Daniil Medvedev, foudroyé 6–0, 6–0 par Matteo Berrettini : « Je ne comprends pas vrai­ment ce qu’il s’est passé »

Par
Thomas S
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Interrogé par nos confrères russes de Bolshe ! après sa cuisante défaite face à Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, sans aucun doute la pire de sa carrière (6−0, 6–0 en 50 minutes de jeu), Daniil Medvedev a fait part d’une certaine incom­pré­hen­sion concer­nant cette pres­ta­tion catastrophique. 

« Comme toutes les années, les séances d’en­traî­ne­ment sur terre battue n’étaient pas les meilleures mais je ne m’at­ten­dais pas non plus à perdre deux fois 6–0. Donc je ne comprends pas vrai­ment ce qu’il s’est passé. Je n’ar­ri­vais tout simple­ment pas à atta­quer ni à jouer, même au service alors que je servais plutôt bien à l’en­traî­ne­ment. Donc on ne sait pas vrai­ment ce qu’il s’est passé. Je ne savais pas vrai­ment quoi faire, c’était diffi­cile, car en prin­cipe j’ar­rive à mettre deux fois de suite la balle dans le court. Car même si vous n’ar­rivez pas à atta­quer, vous pouvez toujours défendre et faire jouer, mais je n’y arri­vais tout simple­ment pas. Je ne pense pas qu’il soit néces­saire de trop analyser une telle défaite, ce n’est pas comme si j’avais perdu 6–3, 6–3 et que j’es­sayais de comprendre ce que j’au­rais pu améliorer. Là, ce n’est pas le cas. »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 17:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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