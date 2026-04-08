Interrogé par nos confrères russes de Bolshe ! après sa cuisante défaite face à Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, sans aucun doute la pire de sa carrière (6−0, 6–0 en 50 minutes de jeu), Daniil Medvedev a fait part d’une certaine incom­pré­hen­sion concer­nant cette pres­ta­tion catastrophique.

« Comme toutes les années, les séances d’en­traî­ne­ment sur terre battue n’étaient pas les meilleures mais je ne m’at­ten­dais pas non plus à perdre deux fois 6–0. Donc je ne comprends pas vrai­ment ce qu’il s’est passé. Je n’ar­ri­vais tout simple­ment pas à atta­quer ni à jouer, même au service alors que je servais plutôt bien à l’en­traî­ne­ment. Donc on ne sait pas vrai­ment ce qu’il s’est passé. Je ne savais pas vrai­ment quoi faire, c’était diffi­cile, car en prin­cipe j’ar­rive à mettre deux fois de suite la balle dans le court. Car même si vous n’ar­rivez pas à atta­quer, vous pouvez toujours défendre et faire jouer, mais je n’y arri­vais tout simple­ment pas. Je ne pense pas qu’il soit néces­saire de trop analyser une telle défaite, ce n’est pas comme si j’avais perdu 6–3, 6–3 et que j’es­sayais de comprendre ce que j’au­rais pu améliorer. Là, ce n’est pas le cas. »