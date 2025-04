Après être sorti vain­queur d’un énorme combat face au Français Alexandre Muller au deuxième tour, Daniil Medvedev a été tota­le­ment surclassé par Alex de Minaur en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Interrogé par nos confrères de Championnat après la rencontre, le Russe a reconnu la supé­rio­rité de son adversaire.

« Alex a fait un excellent match. Il ne m’a pas donné de balles faciles. J’ai cherché la réponse, mais je n’en ai pas trouvé. Et dans ce genre de match, on commence à commettre des erreurs là où il ne faut pas. Je ne peux pas dire que j’étais fatigué. J’ai récu­péré norma­le­ment, les condi­tions étaient certes diffé­rentes, mais je ne peux pas dire que cela ait eu un grand impact. Je n’ai pas très bien servi, mais je n’ai pas servi mal non plus. Je ne peux pas dire que cette défaite m’a achevé. Je vais devoir parler à mon entraî­neur. Alex a tout simple­ment mieux joué que moi, ce qui signifie que je dois être meilleur à l’en­traî­ne­ment et être plus performant. »