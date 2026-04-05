Quelques jours après avoir annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison 2026, comme Gaël Monfils et Stan Wawrinka, David Goffin a fait part d’un certain soula­ge­ment lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite au dernier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Battu d’un rien par l’Américain Emilio Nava (6−3, 6–7, 7–6), le Belge, qui a reçu une magni­fique ovation de la part du public, en a profité pour expli­quer les raisons de cette retraite. Extraits.

Q. Puis‐je vous poser une ques­tion sur votre déci­sion de prendre votre retraite ? Est‐ce quelque chose auquel vous pensiez depuis long­temps ?

DAVID GOFFIN : Pas depuis si long­temps, mais oui, depuis plusieurs semaines main­te­nant. La fin de la saison dernière n’a pas été facile. Je veux dire, la deuxième partie de la saison dernière n’a pas été facile, parce que j’étais dans le top 50, puis j’ai eu une bles­sure au pied pendant quelques mois, et ensuite, à la fin de l’année, c’était mon genou pendant quelques mois aussi. J’ai commencé la saison assez tard cette année, donc ce n’était pas seule­ment physique, bien sûr ça a joué dans ma déci­sion, mais c’était aussi mental. Ça a eu un impact sur mon mental, ma moti­va­tion, et mon clas­se­ment a un peu baissé. Il faut donc se demander ce qu’on est prêt à faire pour revenir dans le top 100 ou le top 50. On sait ce qu’il faut faire, les efforts qu’il faut fournir. Parfois, il faut juste être honnête avec soi‐même et se dire : ‘Suis‐je prêt à le faire ?’ Pour moi, je pense que ce n’est pas facile, car il faut fournir beau­coup d’efforts pour revenir, et je ne suis pas sûr d’être prêt physi­que­ment pour ça. Oui, la déci­sion n’a pas été facile à prendre, mais au final, je suis content de ma déci­sion. Je sens main­te­nant que c’est le bon moment.