Quelques jours après avoir annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison 2026, comme Gaël Monfils et Stan Wawrinka, David Goffin a fait part d’un certain soulagement lors de son passage en conférence de presse après sa défaite au dernier tour des qualifications du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Battu d’un rien par l’Américain Emilio Nava (6−3, 6–7, 7–6), le Belge, qui a reçu une magnifique ovation de la part du public, en a profité pour expliquer les raisons de cette retraite. Extraits.
Q. Puis‐je vous poser une question sur votre décision de prendre votre retraite ? Est‐ce quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps ?
DAVID GOFFIN : Pas depuis si longtemps, mais oui, depuis plusieurs semaines maintenant. La fin de la saison dernière n’a pas été facile. Je veux dire, la deuxième partie de la saison dernière n’a pas été facile, parce que j’étais dans le top 50, puis j’ai eu une blessure au pied pendant quelques mois, et ensuite, à la fin de l’année, c’était mon genou pendant quelques mois aussi. J’ai commencé la saison assez tard cette année, donc ce n’était pas seulement physique, bien sûr ça a joué dans ma décision, mais c’était aussi mental. Ça a eu un impact sur mon mental, ma motivation, et mon classement a un peu baissé. Il faut donc se demander ce qu’on est prêt à faire pour revenir dans le top 100 ou le top 50. On sait ce qu’il faut faire, les efforts qu’il faut fournir. Parfois, il faut juste être honnête avec soi‐même et se dire : ‘Suis‐je prêt à le faire ?’ Pour moi, je pense que ce n’est pas facile, car il faut fournir beaucoup d’efforts pour revenir, et je ne suis pas sûr d’être prêt physiquement pour ça. Oui, la décision n’a pas été facile à prendre, mais au final, je suis content de ma décision. Je sens maintenant que c’est le bon moment.
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 15:55