Alors que l’édi­tion 2025 du Masters 1000 de Monte‐Carlo se rapproche à grands pas (du 6 au 13 avril) et que Richard Gasquet prendra offi­ciel­le­ment sa retraite à Roland‐Garros, la ques­tion est sur toutes les lèvres concer­nant une wild‐card pour le tournoi moné­gasque où il s’était illustré en domi­nant Roger Federer en 2005.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de RMC Sports lors de la présen­ta­tion du tournoi il y a quelques jours à Paris, le direc­teur du tournoi, David Massey, s’est montré assez évasif.

« Je ne peux pas encore le dire. Je sais que le tournoi compte beau­coup pour lui, il a commencé à percer à Monte‐Carlo, on espère que ce sera possible mais on ne sait pas encore. On verra cela dans quelques semaines. Il y a toujours beau­coup de demandes et ce n’est pas toujours évident. Il le mérite mais c’est diffi­cile à dire main­te­nant que ce sera possible. »