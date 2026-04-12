De passage en confé­rence de presse dimanche matin, le direc­teur du Masters 1000 de Monte‐Carlo, David Massey, a dressé un bilan très positif de l’édition, tout en évoquant les condi­tions atten­dues pour la finale très attendue entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Nous ne pouvons pas contrôler la météo, ni les résul­tats, mais nous avons eu la chance d’avoir un temps sec, ce qui est vrai­ment fantas­tique pour un événe­ment en plein air. Et nous regar­dons les résul­tats sur le court et vivons une semaine de tennis spec­ta­cu­laire, en repen­sant aux demi‐finales avec les numéro 1, 2 et 3 mondiaux, puis Valentin Vacherot, le héros local, qui a confirmé la grande forme qui lui avait permis de remporter le titre au Rolex Shanghai Masters. C’est donc un véri­table rêve pour ce tournoi d’avoir un tel plateau. Celui qui rempor­tera la finale sera numéro 1 mondial. C’est donc formi­dable d’avoir un tel enjeu pour ces deux joueurs qui apportent tant à ce sport. Je sais à quel point leurs duels sont serrés. Certains le sont moins que d’autres, mais si l’on repense à Roland‐Garros l’année dernière, ce fut un match incroyable, où personne ne savait qui rempor­te­rait le titre jusqu’au tout dernier point. Nous atten­dons donc évidem­ment une superbe finale, en espé­rant qu’ils restent compé­ti­tifs et en grande forme. Une alerte de vent fort a été émise, nous devons donc nous attendre à des vents violents cet après‐midi, mais cela pour­rait bien rendre le match encore plus inté­res­sant. Sinon, le temps devrait rester sec. »