De passage en conférence de presse dimanche matin, le directeur du Masters 1000 de Monte‐Carlo, David Massey, a dressé un bilan très positif de l’édition, tout en évoquant les conditions attendues pour la finale très attendue entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Nous ne pouvons pas contrôler la météo, ni les résultats, mais nous avons eu la chance d’avoir un temps sec, ce qui est vraiment fantastique pour un événement en plein air. Et nous regardons les résultats sur le court et vivons une semaine de tennis spectaculaire, en repensant aux demi‐finales avec les numéro 1, 2 et 3 mondiaux, puis Valentin Vacherot, le héros local, qui a confirmé la grande forme qui lui avait permis de remporter le titre au Rolex Shanghai Masters. C’est donc un véritable rêve pour ce tournoi d’avoir un tel plateau. Celui qui remportera la finale sera numéro 1 mondial. C’est donc formidable d’avoir un tel enjeu pour ces deux joueurs qui apportent tant à ce sport. Je sais à quel point leurs duels sont serrés. Certains le sont moins que d’autres, mais si l’on repense à Roland‐Garros l’année dernière, ce fut un match incroyable, où personne ne savait qui remporterait le titre jusqu’au tout dernier point. Nous attendons donc évidemment une superbe finale, en espérant qu’ils restent compétitifs et en grande forme. Une alerte de vent fort a été émise, nous devons donc nous attendre à des vents violents cet après‐midi, mais cela pourrait bien rendre le match encore plus intéressant. Sinon, le temps devrait rester sec. »
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 14:02