Nouveau direc­teur du Masters 1000 de Monte‐Carlo depuis cette édition 2023, David Massey a donné une confé­rence de presse ce dimanche comme le veut la tradi­tion lors de la dernière journée de l’évènement.

Et alors que de plus en plus de tour­nois, notam­ment améri­cains, semblent se diriger inexo­ra­ble­ment vers la suppres­sion totale des juges de ligne et donc d’une certaine tradi­tion du tennis au profit de l’élec­tro­nique, le Britannique entend bien conserver le plus long­temps possible cet héri­tage et même si cela doit impli­quer une marge d’er­reur comme cela a été le cas lors de la défaite de Novak Djokovic face à Musetti en huitièmes de finale.

« Nous voulons donner la prio­rité aux « humains ». Je sais que l’ATP veut toujours trouver le meilleur système pour éviter les erreurs. Sur terre battue, on voit la marque. Je sais que Madrid utilise Foxtenn depuis long­temps. Nous étudions la ques­tion pour l’avenir. Il se peut que ce soit l’ATP qui nous l’impose à l’avenir, mais pour l’instant nous atten­dons, et nous sommes très satis­faits de nos juges de ligne humains. »