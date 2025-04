De passage en confé­rence de presse pour faire un bilan du tournoi avant la finale entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti, le direc­teur du Masters 1000 de Monte‐Carlo, David Massey, a évoqué la perfor­mance déce­vante de Novak Djokovic (battu dès son entrée en lice par Alejandro Tabilo).

« Je pense bien sûr que nous voyons ces cycles où la géné­ra­tion des aînés deviendra moins présente au fil du temps. Nous avons encore des joueurs comme Novak Djokovic n’a pas joué son meilleur tennis ici, nous savons qu’il était frustré par son niveau de jeu, mais il joue toujours un tennis incroyable. Je pense que vous avez vu sa perfor­mance à Miami. Il peut encore battre les meilleurs joueurs du monde. Le tennis est devenu telle­ment profes­sionnel, sans vouloir dire qu’il ne l’était pas avant, mais on voit que les joueurs sont capables de prolonger leur carrière de plus en plus long­temps, jusqu’à la fin de la trentaine. »