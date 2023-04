Le nouveau direc­teur du Masters 1000 de Monte‐Carlo, David Massey, s’est exprimé dans le guide du tournoi. Il est revenu sur les trans­for­ma­tions du site et sur la ligne édito­riale que son équipe a défini pour rendre cet évène­ment encore plus attractif que par le passé.





« Notre tournoi est le plus vieux du monde sur terre battue, et nous voulons main­tenir l’as­pect tradi­tionnel de l’épreuve, tout en amélio­rant l’ex­pé­rience des visi­teurs et prota­go­nistes. C’est un superbe tournoi et le lieu est excep­tionnel. Rares sont les endroits qui peuvent riva­liser avec le Monte‐Carlo Country Club. Nous souhai­te­rons donc valo­riser notre situa­tion dans cette magni­fique région, pour améliorer l’ex­pé­rience VIP et leur offrir la possi­bi­lité de suivre le tournoi avec la vue sur la mer et l’ex­po­si­tion opti­male au soleil. »