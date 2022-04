Déjà quart de fina­liste la saison dernière à Monte‐Carlo, Alejandro Davidovich Fokina fait encore mieux cette année avec cette demi‐finale à venir contre Grigor Dimitrov. Battu d’en­trée à Marrakech pour son premier match en 2022 sur terre battue, l’Espagnol ne s’at­ten­dait pas forcé­ment à réaliser un tel parcours sur le Rocher. Sa victoire contre Novak Djokovic dès le 2e tour fait évidem­ment office de déclic.

« Après avoir battu Nole, j’ai acquis beau­coup de confiance en moi. On ne gagne pas tous les jours contre le numéro 1 mondial. Après ce match, j’ai dû gérer tout un tas d’émo­tions. Ce n’était pas facile de jouer le lende­main contre David (Goffin, ndlr), il a très bien joué. Il a gagné la semaine dernière à Marrakech. J’ai poussé mon jeu le plus possible, physi­que­ment et menta­le­ment, je suis plus fort que la semaine dernière. J’ai confiance, je profite de chaque instant », a confié le joueur de 22 ans, 46e mondial, en confé­rence de presse.