Mardi au 2e tour à Monte‐Carlo, Alejandro Davidovich Fokina a surpris un Novak Djokovic en manque de confiance et de rythme, fatigué dans le troi­sième set. Le numéro 1 mondial ne dispu­tait que son quatrième match de la saison, et son premier depuis près d’un mois et demi.

« Je ne suis pas vrai­ment triste…(sourire). Bien sûr, je suis très content de cette victoire. Nole me manquait sur le circuit, il n’a pas beau­coup joué cette année. Aujourd’hui, me retrouver sur le court central à Monte Carlo devant des tribunes pleines, c’était incroyable. En général, on voit ça à la télé­vi­sion. Jouer et en plus gagner, c’est magni­fique pour moi et mon équipe », s’est réjoui l’Espagnol en confé­rence de presse après sa victoire.