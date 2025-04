Connu pour être un grand émotif, Alejandro Davidovich Fokina n’a pas trahi sa répu­ta­tion, ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Pourtant vain­queur du 7e joueur mondial, Jack Draper, après 2h50 de jeu, l’Espagnol a d’abord fondu en larmes sur son banc après la balle de match avant d’ex­primer son insa­tis­fac­tion concer­nant sa pres­ta­tion du jour lors de l’in­ter­view sur le court.

That moment when you didn’t choke at the last moment of the match. pic.twitter.com/6OiQhZup23