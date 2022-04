Alejandro Davidovich Fokina a fait le coup plusieurs fois dans la semaine. Avant le début du troi­sième set ce samedi en demies contre Grigor Dimitrov, l’Espagnol est parti plusieurs minutes aux vestiaires pour reprendre ses esprits. Il a peut‐être appris de son futur adver­saire en finale, Stefanos Tsitsipas, souvent décrié pour ses longues « virées » aux toilettes.

« Depuis le début de ce tournoi, j’étais menta­le­ment concentré sur le fait de jouer à fond chaque point. J’ai fait la même chose contre Djokovic. Je gagnais 1 set zéro et 4–2 quand il a pris mon service. Après ce match, je me suis dit que je ne devais pas penser à des choses qui m’empêchaient de me concen­trer. Quand aujourd’hui Grigor m’a pris le deuxième set, je me suis dit : d’accord, va aux toilettes pour te rafrai­chir le cerveau. Nous étions fati­gués car la bataille était dure. J’étais fatigué, fatigué, et il jouait très bien. Moi je jouais moins bien au début du troi­sième set, mais j’ai réussi à courir sur toutes les balles et à la mettre dedans, je suis content d’avoir réussi à me pousser pour le faire », a expliqué Davidovich Fokina en confé­rence de presse.