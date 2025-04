Après Hubert Hurkacz, c’est au tour de Taylor Fritz de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (6 au 13 avril).

Demi‐finaliste en 2023 sur le Rocher et éliminé au premier tour l’année dernière, le numéro 4 mondial a décidé de faire l’im­passe sur la première grosse échéance de la tournée euro­péenne sur terre battue.

Monte‐Carlo update :

OUT : Fritz

IN : Bautista Agut

Next : Carballes Baena