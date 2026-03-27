Un Suisse (Stan Wawrinka), un Italien (Matteo Berrettini) et, donc, deux Français (Gaël Monfils et Moïse Kouamé).
Voici la liste des quatre invités pour le grand tableau du Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui aura lieu du 5 au 12 avril 2026.
Si voir « La Monf » être récompensé par le directeur du tournoi, David Massey, pour l’ensemble de son oeuvre alors qu’il dispute la dernière saison de sa carrière, n’est pas une surprise, la présence de la pépite française, Moïse Kouamé, était loin d’être assurée, en tout cas au sein du tableau principal.
Mais sa dernière sortie à Miami (victoire au premier tour contre le 95e mondial) où il était également invité et son attraction de plus en plus forte pour le tennis français, voire mondial, a définitivement convaincu les organisateurs. Et c’est tant mieux.
Moïse Kouamé jouera le grand tableau de Monte Carlo ! Après l’invitation à Miami, le Français de 17 ans a reçu la une wild card du @ROLEXMCMASTERS tout comme Gaël Monfils, après Wawrinka et Berrettini. pic.twitter.com/ICoj2fW3uf— Frédéric Verdier 🎾⚽️🎭🎫🎸📖 (@FredVerdier) March 27, 2026
Reste désormais à savoir si Moïse parviendra à rivaliser avec les meilleurs joueurs dans une monde au sein d’un tournoi considéré comme l’un des plus relevés du circuit. Réponse dans quelques jours !
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 14:15