Un Suisse (Stan Wawrinka), un Italien (Matteo Berrettini) et, donc, deux Français (Gaël Monfils et Moïse Kouamé).

Voici la liste des quatre invités pour le grand tableau du Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui aura lieu du 5 au 12 avril 2026.

Si voir « La Monf » être récom­pensé par le direc­teur du tournoi, David Massey, pour l’en­semble de son oeuvre alors qu’il dispute la dernière saison de sa carrière, n’est pas une surprise, la présence de la pépite fran­çaise, Moïse Kouamé, était loin d’être assurée, en tout cas au sein du tableau principal.

Mais sa dernière sortie à Miami (victoire au premier tour contre le 95e mondial) où il était égale­ment invité et son attrac­tion de plus en plus forte pour le tennis fran­çais, voire mondial, a défi­ni­ti­ve­ment convaincu les orga­ni­sa­teurs. Et c’est tant mieux.

Moïse Kouamé jouera le grand tableau de Monte Carlo ! Après l’invitation à Miami, le Français de 17 ans a reçu la une wild card du @ROLEXMCMASTERS tout comme Gaël Monfils, après Wawrinka et Berrettini. pic.twitter.com/ICoj2fW3uf — Frédéric Verdier 🎾⚽️🎭🎫🎸📖 (@FredVerdier) March 27, 2026

Reste désor­mais à savoir si Moïse parviendra à riva­liser avec les meilleurs joueurs dans une monde au sein d’un tournoi consi­déré comme l’un des plus relevés du circuit. Réponse dans quelques jours !