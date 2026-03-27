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Deux Français, dont Moïse Kouamé, invités pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo !

Par
Thomas S
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Un Suisse (Stan Wawrinka), un Italien (Matteo Berrettini) et, donc, deux Français (Gaël Monfils et Moïse Kouamé).

Voici la liste des quatre invités pour le grand tableau du Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui aura lieu du 5 au 12 avril 2026.

Si voir « La Monf » être récom­pensé par le direc­teur du tournoi, David Massey, pour l’en­semble de son oeuvre alors qu’il dispute la dernière saison de sa carrière, n’est pas une surprise, la présence de la pépite fran­çaise, Moïse Kouamé, était loin d’être assurée, en tout cas au sein du tableau principal. 

Mais sa dernière sortie à Miami (victoire au premier tour contre le 95e mondial) où il était égale­ment invité et son attrac­tion de plus en plus forte pour le tennis fran­çais, voire mondial, a défi­ni­ti­ve­ment convaincu les orga­ni­sa­teurs. Et c’est tant mieux. 

Reste désor­mais à savoir si Moïse parviendra à riva­liser avec les meilleurs joueurs dans une monde au sein d’un tournoi consi­déré comme l’un des plus relevés du circuit. Réponse dans quelques jours ! 

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 14:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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