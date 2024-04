Résident moné­gasque comme Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune et bien d’autres joueurs, Grigor Dimitrov a pu se reposer au meilleur endroit possible après sa finale perdue à Miami contre Jannik Sinner.

« Ces quatre derniers jours, j’ai dormi plus de huit heures chaque nuit. Honnêtement, c’est magni­fique. J’ai ma mère à mes côtés et je me sens comme à la maison. Cela fait plus de dix ans que je suis ici, et tout m’est fami­lier. Le temps passé à la maison est de l’or », s’est réjoui le Bulgare, tombeur du local Valentin Vacherot (140e) au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo : 7–5, 6–2.

Pour une place en huitièmes de finale, le 9e mondial affron­tera Matteo Berrettini ou Miomir Kecmanovic.