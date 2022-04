Face à Grigor Dimitrov, on peut s’at­tendre au pire et aussi au meilleur. Ce vendredi, on a eu un peu des deux au cours d’un duel brouillon tant les deux joueurs ont commis des fautes grossières.

Tout s’est joué en fin de match à 4–3 quand le Bulgare a vendangé deux balles de break. Derrière, il s’est fait breaker notam­ment en oubliant de claquer une volée facile.

Heureusement, il trou­vait les ressources pour revenir (5–5), une situa­tion qui avait le don d’énerver le Polonais qui jetait sa raquette à terre. On pouvait alors penser que ce « money time » allait sublimer les deux acteurs. Ce ne fut pas le cas et les fautes directes conti­nuaient au même rythme.

A ce jeu de la peur, c’est fina­le­ment Dimitrov qui levait les bras au ciel après un tie‐break maitrisé (7–2) alors qu’au­pa­ra­vant à 6 à 5 il avait déjà obtenu deux balles de match, score final : 6–4, 3–6, 7–6 (2) en 2h30 de jeu.

Face à Davidovich Fokina en demi‐finales, le Bulgare ne sera pas le favori.