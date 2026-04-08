Le tennis est impitoyable et Grigor Dimitrov le sait mieux que quiconque.
En Juillet dernier sur le center court de Wimbledon, il menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en 8ème de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral.
Revenu sur le circuit à Paris pour le Masters1000, le Bulgare âgé de 34 ans n’avait pas démérité en dominant le Français Giovanni Mpetschi Perricard.
Pour 2026, il décidait de changer d’entraineur pour un dernier baroud d’honneur.
Mais visiblement la mayonnaise a du mal à prendre car le Bulgare n’a gagné que deux matchs contre 6 défaites, 7 même avec celle concédée ce mardi à Monaco face à l’Argentin Etcheverry.
Les conséquences de ces mauvaises performances sont cruelles puisque ce lundi, le jour du fameux cut de Roland‐Garros, Grigor sera 136ème, une place qu’il le sort d’une qualification directe dans le grand tableau.
Cela faisait 14 ans qu’il était pensionnaire du top 100. Rien que ça !
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 08:11