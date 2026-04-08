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Dimitrov ne méri­tait vrai­ment pas ça !

Par
Laurent Trupiano
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Le tennis est impi­toyable et Grigor Dimitrov le sait mieux que quiconque. 

En Juillet dernier sur le center court de Wimbledon, il menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en 8ème de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. 

Revenu sur le circuit à Paris pour le Masters1000, le Bulgare âgé de 34 ans n’avait pas démé­rité en domi­nant le Français Giovanni Mpetschi Perricard. 

Pour 2026, il déci­dait de changer d’en­trai­neur pour un dernier baroud d’honneur. 

Mais visi­ble­ment la mayon­naise a du mal à prendre car le Bulgare n’a gagné que deux matchs contre 6 défaites, 7 même avec celle concédée ce mardi à Monaco face à l’Argentin Etcheverry. 

Les consé­quences de ces mauvaises perfor­mances sont cruelles puisque ce lundi, le jour du fameux cut de Roland‐Garros, Grigor sera 136ème, une place qu’il le sort d’une quali­fi­ca­tion directe dans le grand tableau. 

Cela faisait 14 ans qu’il était pension­naire du top 100. Rien que ça !

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 08:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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