Croqué 1–6, 1–6 par Rafael Nadal en 55 minutes en huitièmes de finale de Monte‐Carlo, Grigor Dimitrov n’était que l’ombre de lui même sur le court central ce jeudi après‐midi. Auteur de 32 fautes directes avec un langage corporel étrange, le Bulgare a donné des expli­ca­tions en confé­rence de presse et elles sont médicales.

« Je suis aux prises avec un énorme problème dentaire depuis quatre ou cinq jours. J’ai une grosse infec­tion sur une de mes dent. Ça a été dur. Je n’ai pas pu bien dormir, ni manger ou quoi que ce soit du genre. Il est temps d’y mettre fin. Je l’ai supporté pendant un moment toute cette semaine. Je file direc­te­ment chez le médecin, malheu­reu­se­ment. C’est un moment très, très désa­gréable. C’est comme ça. Au moins, je suis content que cela se soit produit chez moi, à la maison, pour que je puisse aller voir mon dentiste et comprendre ce problème le plus tôt possible. J’espère que ce n’est pas trop grave et que je pourrai revenir le plus tôt possible. »