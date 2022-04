Le Bulgare vit une semaine très spéciale d’au­tant qu’il a beau­coup travailler et qu’il ne s’at­ten­dait pas à avoir tout de suite des résultats.

« Sur terre battue, il est vital d’économiser son énergie. C’était vrai aussi dans le troi­sième set, même avant le tie‐break. A 4⁄ 5 , il était un peu tard pour reprendre son service, mais je savais que j’aurais une autre chance. J’ai dû la saisir après ce jeu à 5/5, j’ai continué à lui mettre pas mal de pres­sion. Je me sentais très calme à l’intérieur de moi. Mais même après ces deux balles de matches, je n’aurais pas vrai­ment pu faire autre chose, excepté peut‐être sur un coup. Puis on s’est retrouvé au tie‐break et là, il fallait tout réussir. J’ai pu voir quelques faiblesses dans sa façon de frapper la balle, surtout dans ce tie‐break et j’en ai tiré profit. Cela m’a vrai­ment aidé. J’étais effec­ti­ve­ment plus concentré pendant ces points‐là »