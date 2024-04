Vainqueur facile du Russe Safiullin en deux manches (6−1, 6–2) livrant une copie presque parfait, le Serbe s’est exprimé au micro du speaker sur le court.

« D’abord, j’ai­merai remer­cier le public présent ici et vous aussi les italiens. C’est vrai qu’au­jourd’hui j’ai réalisé un bon match. Ces deux dernières semaines j’ai bien travaillé. La terre battue demande des ajus­te­ments en terme tactique et aussi dans le rythme. Je suis satis­fait de ma perfor­mance. Je manquais de confiance après mes deux derniers tour­nois où je n’ai pas été aussi perfor­mant que d’ha­bi­tude, c’est donc un très bon début. 17 parti­ci­pa­tions ici ? C’est presque l’âge de Sinner et Alcaraz ! »