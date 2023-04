A l’image de son atti­tude depuis son arrivée à Monte‐Carlo, Novak Djokovic est arrivé en confé­rence de presse dimanche détendu et souriant. Lorsqu’un jour­na­liste lui a fait remar­quer qu’il semblait plus « musclé », le numéro 1 mondial a répondu avec le sourire avant de donner quelques détails supplémentaires.

« Je le prends comme un compli­ment (rires). J’ai travaillé sur ma force physique, et sur les autres aspects de la prépa­ra­tion physique, qui comprennent bien sûr la vitesse, l’en­du­rance, l’équi­libre et la coor­di­na­tion. C’est donc un équi­libre délicat entre les choses, mais je pense que c’est un autre aspect positif du fait de ne pas parti­ciper à toutes les compé­ti­tions hebdo­ma­daires : on peut construire sur ce dont on a besoin », a expliqué le Serbe, qui débu­tera en 16es de finale mardi face à Mackenzie McDonald ou Ivan Gakhov.