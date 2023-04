En confé­rence de presse dimanche à Monte‐Carlo, Novak Djokovic a abordé plusieurs sujets divers et variés. Il a d’abord parlé du « bonheur de dormir dans son propre lit » avant de commenter la forme actuelle et le début de carrière phéno­ménal de son dauphin au clas­se­ment ATP, Carlos Alcaraz.

« Il est certain qu’au vu de la façon dont il a joué récem­ment et depuis un an et demi, il a montré qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde, quelle que soit la surface. Il a prouvé qu’il pouvait gagner un Grand Chelem. Il l’a d’ailleurs gagné sur dur alors que la plupart des gens pensaient qu’il le rempor­te­rait sur terre battue. Cela montre à quel point il complet. Je pense qu’il a une excel­lente menta­lité, un esprit combatif, qu’il pousse toujours fort, qu’il prend du temps à son adver­saire. Il s’adapte aussi très bien à chaque adver­saire tacti­que­ment. C’est un joueur très, très complet. C’est incroyable pour notre sport d’avoir un cham­pion comme lui. Et il est si jeune... », a commenté le numéro 1 mondial, qui ne retrou­vera pas tout de suite le jeune espa­gnol, forfait pour le Masters 1000 moné­gasque.

Bénéficiaire d’un bye au 1er tour, Nole affron­tera Mckenzie McDonald ou Ivan Gakhov.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo