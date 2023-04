Après sa victoire un peu labo­rieuse face à Gakhov en deux manches, le Serbe est revenu sur sa perfor­mance en confé­rence de presse. Pour Djokovic, il faut un peu de temps avant d’être perfor­mant sur l’ocre.

« Pour moi, la terre battue est la surface la plus diffi­cile pour s’adapter, pour prendre le rythme. Historiquement, tout au long de ma carrière, j’ai eu besoin d’une ou deux semaines de tour­nois pour commencer à jouer comme je l’en­tends. C’est encore le cas cette année, même si je me suis entraînée pendant trois semaines et que je me sentais bien en jouant les points d’en­traî­ne­ment, mais c’est diffé­rent quand vous jouez un match, surtout qu’au­jourd’hui il y avait beau­coup de vent sur le court, donc ce n’est pas facile de trouver le rythme, d’avoir la bonne balle, le bon lancer de balle, et de jouer contre un gaucher, contre quel­qu’un qui n’a pas grand‐chose à perdre. Tout cela joue un rôle dans la façon dont vous vous sentez sur le court »