En confé­rence de presse après sa défaite contre Casper Ruud en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Novak Djokovic a fait le point sur son début de saison compliqué.

« Je suis habitué à des stan­dards très élevés en termes d’at­tentes de résul­tats, donc ne pas avoir de titre depuis le début de l’année n’est pas le signe d’une grande saison, si on compare avec les 15 dernières années. Mais j’ai atteint les demi‐finales en Australie et ici. Je n’ai joué que trois tour­nois cette année… Il est normal de s’at­tendre à ce que vous ayez des saisons où vous ne commencez pas bien, et c’est le cas en 2024. J’espère que je pourrai progresser en termes de résul­tats, que je pourrai construire à partir d’ici parce que j’ai joué du bon tennis. J’espère que les prochains tour­nois me permet­tront de jouer encore mieux. »