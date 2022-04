Le numéro 1 mondial s’est exprimé au sujet de l’émer­gence de Carlos Alcaraz, et le moins que l’on puisse dire c’est que le Serbe apprécie vrai­ment l’ar­rivée du jeune espoir espa­gnol au sein des stars du tour.

« Il est très solide menta­le­ment. C’est un joueur très complet. Tout le monde s’at­ten­dait à ce qu’il décroche l’un des plus gros trophées sur terre battue parce que c’était jusqu’à présent sa surface la plus réussie, mais il l’a fait à Miami dans un style si impres­sion­nant. Je lui souhaite tout le meilleur et je pense que c’est formi­dable pour notre sport que nous ayons une nouvelle star. Je ne le connais pas très bien, je ne me suis jamais entraîné avec lui, mais il a la répu­ta­tion d’être un gars très sympa, très respec­tueux, et il s’en­tend très bien avec tous les joueurs »

De votre envoyé spécial Monte‐Carlo