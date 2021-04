Le tennis est défi­ni­ti­ve­ment un sport à part. Alors qu’on s’at­ten­dait tous à une victoire tran­quille de Novak Djokovic face à non‐spécialiste de la terre battue, Daniel Evans, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le numéro 1 mondial s’est emmêlé les pinceaux entre le vent du Rocher et les slices de son adver­saire. En confé­rence de presse d’après match, Nole n’a pas caché sa déception.

« C’est l’un des pires matches, l’une des pires performances dont je me souvienne de ces dernières années »

« Félicitations à lui. Il mérite cette victoire. Il a été le meilleur joueur sur le court. Il

était plus concentré je pense, et il a joué un tennis de meilleure qualité dans les moments impor­tants. A vrai dire, c’est l’un des pires matches, l’une des pires perfor­mances dont je me souvienne de ces dernières années. Je ne veux rien enlever à sa victoire, mais de mon côté, je me suis senti très mal sur le court dans l’ensemble. Rien ne marchait. C’était un mauvais jour. J’aurais dû et j’aurais

pu faire beau­coup beau­coup mieux. C’est juste une horrible perfor­mance. Je ne peux rien tirer de positif de ce match. C’est le genre de chose qu’il faut juste accepter, et passer à autre chose. Ce n’est pas ma première ni ma dernière défaite, néan­moins elle laisse un goût amer à la sortie du court. Il y avait vrai­ment beau­coup de vent, c’est diffi­cile de jouer dans ces condi­tions contre un bon joueur comme Evans qui vous fait beau­coup courir. Ses coups sont impré­vi­sibles. Il a déman­telé mon jeu. Je ne le sentais pas, je jouais mal. Là maintenant, en sortant du court, je suis déçu de la manière dont j’ai joué et dont je me suis senti sur le court. »