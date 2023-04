Dans l’im­pos­si­bi­lité de se rendre aux Etats‐Unis en raison de son statut de non‐vacciné, Novak Djokovic a observé de loin les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami où les deux phéno­mènes Carlos Alcaraz et Jannik Sinner l’ont encore impressionné.

« C’est une chance pour le tennis d’avoir un jeune cham­pion comme Alcaraz. Et c’est aussi rafraî­chis­sant d’avoir une nouvelle grande riva­lité qui passionne les gens, celle qui l’op­pose à Jannik Sinner. Nous avons assisté à des matchs passion­nants entre eux, et encore récem­ment à Indian Wells et à Miami. Je suis sûr que ces deux gars, ainsi que Holger Rune, seront les leaders de demain. Ils pour­raient former le prochain Big 3 », a glissé avec un sourire le numéro 1 mondial en confé­rence de presse.

A noter que Nole affron­tera Ivan Gakhov pour son entrée en lice ce mardi à Monte‐Carlo.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo