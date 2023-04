Face au Russe inconnu mais qualifié Ivan Gakhov (198ème), Novak Djokovic a livré une copie passable notam­ment dans un premier set où il a manqué de vitesse et de rythme. Au final, le numéro 1 mondial s’en sort en deux manches (7−6, 6–2) mais il n’a pas été très rassu­rant pour sa rentrée sur terre.

En confé­rence de presse lors du média day, Nole avait expliqué que cette saison il avait eu le temps de bien se préparer pour l’ocre après avoir été contraint de faire l’im­passe sur le tournée améri­caine. Cela ne s’est pas traduit par une belle entrée en matière lors de la première manche. Breaké en premier à 3 partout, il n’était pas lui même avant de se reprendre pour se donner le droit de jouer un tie‐break. Tie‐break géré d’au­tant que son adver­saire alors très zen se tendait un peu. Le set en poche, le Serbe se relâ­chait enfin et propo­sait une version plus aboutie. Il n’est jamais simple d’af­fronter un joueur peu connu, le Serbe en encore fait l’ex­pé­rience d’au­tant qu’il avait affirmé dimanche que le plus impor­tant lors d’une saison sur terre était son entrée en matière.