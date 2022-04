Alors que pas moins de 12 matchs du premier tour sont prévus ce lundi sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, quatre ont déjà eu lieu ce dimanche avec les victoires de Marton Fucsovics, de Dusan Lajovic, de Grigor Dimitrov et d’Alejandro Davidovich Fokina.

C’est donc ce dernier cité qui aura l’hon­neur de défier le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, ce mardi au deuxième tour. Les deux joueurs se sont déjà affrontés à deux reprises (Jeux olym­piques et Rome 2021) et l’Espagnol n’a jamais vu le jour : 3–6, 1–6 et 2–6, 1–6.