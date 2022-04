Après sa défaite, le Serbe est arrivé très vite en confé­rence de presse. Il a surtout insisté sur son 3ème set complè­te­ment raté.

Bien sûr que je suis déçu. Personne n’aime perdre. Nous sommes des profes­sion­nels, c’est notre boulot : nous allons sur le court pour essayer de gagner les uns contre les autres, pour être compé­titif. Je n’ai pas aimé comment je me suis senti physi­que­ment au troi­sième set. J’étais complè­te­ment vidé. Je n’arrivais pas à tenir l’échange, et si on ne peut pas tenir l’échange et qu’on ne sent plus ses jambes sur la terre battue, c’est mission impos­sible. Je n’ai pas du tout aimé cette sensa­tion au troi­sième set. Je vais voir avec mon équipe quelles en sont les raisons, et je vais revoir la stra­tégie. J’espère que la semaine prochaine, je serai en meilleure forme à Belgrade » a expliqué le numéro 1 mondial.