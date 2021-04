Pour sa rentrée tennis­tique depuis l’Australie, Novak a livré une très belle copie. Solide dans tous les compar­ti­ments du jeu, inspiré, le numéro 1 mondial est visi­ble­ment en forme et sa longue prépa­ra­tion sur terre a été béné­fique. Lors de sa confé­rence de presse, le Serbe confir­mait l’im­pres­sion donnée sur le court : « Tout est diffé­rent depuis 15 mois. Tout ce qu’on a connu a changé. Cela demande de gros efforts d’adaptation de la part de tous ceux qui sont dans le tennis. J’ai une très bonne équipe autour de moi. Je sais ce qu’il faut faire pour être au somment de ma forme à Roland Garros, qui est le tournoi où je veux vrai­ment jouer mon meilleur tennis sur terre battue. Mais c’est encore loin. Je veux bien faire ici à Monte Carlo, puis à Belgrade, le tournoi que je joue chez moi, et qui m’enthousiasme évidem­ment. Ici, nous sommes au calme, il y a une séré­nité sur le court qui permet de nous concen­trer davan­tage sur nous‐même. Il y a moins de distrac­tions. Je me concentre sur le côté positif et je travaille à améliorer ma forme. Je viens de commencer cette campagne sur terre battue, Paris est encore loin. J’espère bien jouer régu­liè­re­ment et ne pas me blesser. Je veux vrai­ment être au sommet pour Roland Garros »