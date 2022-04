De retour à la compé­ti­tion quasi­ment deux mois après sa défaite surprise à Dubai face à Jiri Vesely, Novak Djokovic s’est présenté en confé­rence de presse, ce dimanche au Monte‐Carlo Country Club, avec la satis­fac­tion de pouvoir à nouveau défendre ses chances sur les courts. Malgré tout, le numéro un mondial a reconnu que les derniers mois n’ont pas été faciles à gérer dans la tête.

« J’espère que je ne jouerai pas six matches en six mois (sourire). La compé­ti­tion me manque. Je ressens toujours la moti­va­tion d’être sur le circuit, de riva­liser avec de jeunes joueurs et d’es­sayer de défier les meilleurs joueurs du monde pour les plus grands titres. Évidemment, les quatre ou cinq derniers mois ont été très diffi­ciles pour moi menta­le­ment et émotion­nel­le­ment, mais j’essaie de laisser tout cela derrière moi et de passer à autre chose. La terre battue est la surface avec laquelle j’ai grandi en Serbie et j’ai joué de nombreuses années unique­ment sur cette surface en fait, et histo­ri­que­ment, ce n’est pas ma surface qui me réussit le mieux, même si j’ai connu de grands succès sur cette surface. Bien sûr, la victoire de Roland Garros l’an dernier est encore fraîche dans ma mémoire, alors j’es­saie de m’en inspirer pour lancer la saison sur terre battue de la meilleure façon possible. »

De vos envoyés spéciaux à Monte‐Carlo.