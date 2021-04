Près de deux mois après son neuvième sacre à l’Open d’Australie, Novak Djokovic retrou­vait la compé­ti­tion et la terre battue cette semaine à Monte‐Carlo. Titulaire d’un bye au premier tour, le numéro 1 mondial était opposé, en seizièmes de finale, à celui dont tout le monde parle ces dernières semaines : Jannik Sinner.

Après un début de match logi­que­ment hési­tant, face à un Italien entre­pre­nant, Nole est le premier breaké sur son deuxième enga­ge­ment du match. Affûté physi­que­ment, il ne met pas long­temps à reprendre son bien avant de nous offrir quelques magni­fiques rallyes. Malgré la perte de sa mise en jeu à deux reprises, il remporte la première manche 6 jeux à 4 en inquié­tant systé­ma­ti­que­ment Sinner sur son service grâce à une défense déjà très présente.

Beaucoup plus consis­tant dans la deuxième manche, le numéro 1 mondial parvient à breaker son jeune adver­saire dès le quatrième jeu et conti­nuera de faire la course en tête jusqu’à un nouveau break salva­teur à 5–2.

Score finale : 6–4, 6–2 après 1h35 de jeu.

Une reprise très sérieuse de la part de Novak Djokovic qui affron­tera Daniel Evans ou Hubert Hurkacz en huitièmes de finale.