Alors que la plupart des tour­nois ATP optent pour des bulles sani­taires plus ou moins strictes pour les joueurs et leur staff, le tournoi de Monte‐Carlo offre une plus grande liberté selon Marca. Ainsi, les rési­dents habi­tuels du Rocher comme Novak Djokovic, Daniil Medvedev ou Alexander Zverev seront auto­risés à rentrer chez eux après leur journée.

Les non‐résidents, eux, auront la possi­bi­lité de choisir entre l’hôtel offi­ciel des joueurs ou l’uti­li­sa­tion d’un loge­ment privé, auto­risé par la direc­tion du tournoi, à condi­tion que les joueurs acceptent de ne pas aller ailleurs que sur les courts du tournoi.

Rafael Nadal a donc fait le choix raison­nable de l’hôtel offi­ciel, ne dési­rant certai­ne­ment pas faire de vagues dans une période compliquée.