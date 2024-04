Si Novak Djokovic a réussi à prendre sa revanche sur Lorenzo Musetti, ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, un an presque jour pour jour après sa défaite surprise face à l’Italien, il n’a pas pour autant réalisé un très grand match.

Parfois imprécis et même physi­que­ment en diffi­culté, le Serbe n’a pas caché en confé­rence de presse que cela faisait partie du processus au début d’une saison sur terre battue.

« À certains moments du match, je ne me sentais pas très bien physi­que­ment. Mais cela fait aussi partie du processus des premiers matches sur terre battue. Quand vous jouez contre quel­qu’un d’aussi fort que Musetti, il peut arriver qu’on souffre et qu’il faille trouver un moyen de s’en sortir. J’ai réussi à le faire. C’est ce qui compte le plus. Je ressens déjà de bonnes choses sur le terrain ces derniers jours. »