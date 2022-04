En diffi­culté pour son quatrième match de la saison seule­ment, son premier sur terre battue, Novak Djokovic a montré quelques signes de nervo­sité. Après sa défaite (contre Alejandro Davidovich Fokina), le numéro 1 mondial a évoqué sa frus­tra­tion sur le court.

« Pour les conver­sa­tions avec moi‐même, ce n’est ni la première fois ni la dernière que je fais ça. C’est normal dans un match où on se sent frustré. On a des réac­tions diffé­rentes. Je pense m’être bien comporté. J’ai toujours cru que je pouvais revenir dans ce match, je suis resté concentré, même si les choses étaient contre moi au niveau de ce que je ressen­tais. Sur le plan du tennis, j’étais loin de mon meilleur niveau. Dans ces condi­tions, dans cette situa­tion, il faut travailler deux fois plus dur que la normale », a assuré Nole.