Alors qu’il a « fini le jeu » depuis quelques mois en rempor­tant la médaille d’or aux Jeux Olympiques, le seul grand titre qui manquait à son palmarès, Novak Djokovic a évoqué dans des propos relayés par L’Equipe sa moti­va­tion sur le circuit à bientôt 38 ans.

« Il faut trouver l’équi­libre au fil du temps entre la vie profes­sion­nelle et la vie de famille. Être satis­fait de ce que je fais, de comment je le fais, pas seule­ment dans les tour­nois, mais aussi à l’en­traî­ne­ment. Il n’y a aucun doute sur le fait que ça va devenir plus diffi­cile que ça l’a été précé­dem­ment dans ma carrière. Mais quand je joue de la manière dont j’ai joué à Miami, ça me donne de l’ins­pi­ra­tion à conti­nuer. Quand on frappe bien dans la balle, c’est évidem­ment mieux que quand on perd tôt dans les tour­nois et qu’une petite voix inté­rieure vous amène des doutes… Au moins, à Miami, j’ai trouvé de la joie sur le court. À voir si je peux apporter ça aussi sur terre battue. Je n’ai pas eu trop de temps de m’y habituer. »

Djokovic fera son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce mercredi face au Chilien Alejandro Tabilo (32e mondial), contre qui il a perdu à Rome l’an dernier.