Initialement, le Masters 1000 de Monte-Carlo (12 au 19 avril) ne figurait pas sur le programme de Novak Djokovic. Le Serbe a changé ses plans et sera bien sur le Rocher pour lancer sa saison sur terre battue avant de poursuivre à Madrid et Rome avant Roland-Garros. Le numéro 1 mondial, qui doit disputer Dubaï, Indian Wells et Miami, complète ainsi un plateau où il y a déjà Rafael Nadal, Kei Nishikori, Daniil Medvedev et Fabio Fognini (tenant du titre). En 2019, le Djoker avait chuté en quarts de finale face à Daniil Medvedev. Il a remporté le titre à deux reprises, en 2013 et 2015.

Novak Djokovic adds Monte-Carlo to his schedule. pic.twitter.com/8VJZDL860D — Michal Samulski (@MichalSamulski) February 8, 2020