Alors que son asso­cia­tion (la PTPA, qu’il a co‐fondée en 2019 avec Vasek Pospisil) a récem­ment lancé une action en justice contre l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA, plusieurs joueurs et joueuses du top 20 ont eux envoyé une lettre aux quatre tour­nois du Grand Chelem dans laquelle ils réclament notam­ment une augmen­ta­tion du prize money.

En confé­rence de presse à Monte‐Carlo, où il affron­tera Alejandro Tabilo pour son entrée en lice au deuxième tour, le Serbe s’est exprimé sur la situation.

« Les joueurs ont le senti­ment qu’on devrait essayer de se rappro­cher ce qui se fait concer­nant les prize money dans les tour­nois de l’ATP. Ça me semble­rait juste, si on réflé­chit de manière ration­nelle. Ça ne va pas arriver en un jour, si ça arrive. C’est à envi­sager sur le long terme. Espérons que les tour­nois du Grand Chelem répondent posi­ti­ve­ment et voudront rencon­trer les joueurs pour discuter. Pas seule­ment de la répar­ti­tion des revenus. Les joueurs ont aussi le senti­ment que les Grands Chelems devraient égale­ment discuter au moment de prendre des déci­sions qui les concernent. Ça nous affecte, on devrait faire partie du processus. Même si ce n’est pas toujours possible pour les top players d’être présents à toutes les réunions, on peut envi­sager des réunions Zoom ou autre en tout cas. »