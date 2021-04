Alors qu’il n’a plus joué depuis son sacre à L’Open d’Australie en février dernier, Novak Djokovic s’ap­prête à reprendre du service, chez lui, à Monaco. Tête de série numéro 1 du tournoi, Nole était, comme la plupart de ses homo­logues têtes de série, présent en confé­rence de presse pour le tradi­tionnel media day. Et lors­qu’on lui a demandé son avis sur le nouveau défi de Toni Nadal, qui entraîne désor­mais Félix Auger‐Aliassime, le Serbe ne s’est pas montré vrai­ment surpris même s’il a essayé de se mettre à la place de Rafael Nadal quelques instants…

« C’est diffi­cile d’ima­giner en ce moment Marian Vajda entraîner quel­qu’un d’autre alors que je joue encore. Mais, écoutez, Rafa et Toni ne voyagent pas et ne travaillent pas ensemble depuis quelques années déjà. Toni était proba­ble­ment à la recherche d’un nouveau défi, honnê­te­ment, cela ne m’a pas trop surpris. Je sais que Felix a passé pas mal de temps au cours des deux dernières années à la forma­tion de l’Académie Rafa et à obtenir des conseils et un mentorat de Toni quand il était là‐bas. Toni était proba­ble­ment ravi d’ex­plorer un nouveau projet, une nouvelle aven­ture pour ainsi dire sur le circuit avec l’un des meilleurs jeunes joueurs de tennis du monde en ce moment. Félix est un gars formi­dable. C’est quel­qu’un qui a une éthique qui travaille dur, ce qui est très impor­tant pour Toni. Je leur souhaite tout ce qu’il y a de mieux. C’est agréable de voir Toni en tournée. De toute évidence, il a eu sa marque avec Rafa pendant tant d’an­nées. J’ai l’im­pres­sion qu’il ne peut apporter que des aspects posi­tifs au jeu et à l’es­prit de Felix. »