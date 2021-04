Facile vain­queur du jeune Jannik Sinner pour son entrée en lice sur le rocher moné­gasque (6–4, 6–2), Novak Djokovic, qui était plutôt satis­fait de ses débuts, s’est exprimé sur les récentes et nombreuses sorties média­tiques de son père qui s’est notam­ment pas mal lâché sur Roger Federer. Muni d’un petit sourire un coin, le numéro 1 mondial a bien évidem­ment défendu son père même s’il a reconnu qu’il n’était pas toujours en phase avec ses paroles.

« J’aime mon père. Mon père est le plus grand soutien que j’ai eu, surtout dans les premiers jours. Mais évidem­ment, je ne peux pas contrôler tout ce qu’il dit. Je veux dire, c’est comme ça, il est comme il est… (souriant). Chacun pense avec sa propre tête. Je dois l’ac­cepter et le respecter. Mon père est un homme très, très passionné. Il me protège et il m’aime. Je sais qu’il le fait avec les meilleures et les plus pures inten­tions. Peut‐être que nous disons ou faisons tous des choses qui peuvent offenser d’autres personnes. Je comprends cela. Je suis toujours aux côtés de mon père et de tout ce qu’il fait. Nous sommes une famille. Bien sûr que je vais rester de son côté et le protéger. Tout le monde a le droit de dire ce qu’il pense même si je ne peux pas toujours être d’ac­cord avec tout ce qu’il dit. »