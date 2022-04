Lors du media day à Monte‐Carlo, Novak Djokovic a rendu un bel hommage à Jo‐Wilfried Tsonga, qui, on le rappelle, prendra sa retraite après Roland‐Garros. Le numéro 1 mondial connaît parfai­te­ment bien le Français puis­qu’il l’a affronté 23 fois, pour un bilan de 17 victoires et 6 défaites.

« Il a beau­coup de charisme, beau­coup d’énergie posi­tive. Je pense que Jo a été l’un des joueurs les plus sympas que nous ayons eu sur le circuit au cours des vingt dernières années. Il a été très impor­tant pour notre sport. C’est une triste nouvelle. Mais je pense qu’il connaît parfai­te­ment bien son corps, et qu’il a des raisons de prendre cette déci­sion. Je lui souhaite beau­coup de bonheur et à toute sa famille aussi. Je sais qu’il a une Académie de tennis pas loin de celle de Mouratoglou. Je ne me fais pas de souci pour lui une fois qu’il aura arrêté », a déclaré avec classe Nole.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo